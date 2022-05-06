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23:10 06.05.2022

В Алматы появятся новые улицы

Новые улицы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Имена выдающихся деятелей культуры и науки получили улицы в Алатауском, Бостандыкском и Медеуском районах, сообщает Zakon.kz.

6 мая 2022 года депутаты маслихата города утвердили их названия, передает пресс-служба акимата города.

Среди них первый казах – чемпион Олимпийских игр – Жақсылык Үшкемпіров, композитор Каршыға Ахмедияров, академик и композитор Ғазиза Жұбанова, Народная артистка Казахской ССР Роза Жаманова, акын и публицист Мәшhур Жүсіп, этнолог и востоковед Лев Гумилев и другие видные деятели.

Также название одной из улиц присвоено политику и экс-премьер-министру Турции Аднану Мендересу. Он оказывал помощь нашим соотечественникам, переехавшим в середине ХХ века в Турцию.

Улицы расположены в микрорайонах Нұркент, Ерменсай, Нұр Алатау, Нұрлытау и Алатау.

Константин Вноровский
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