В Алматы перекроют улицу в одном из районов

В Алматы на ночь ограничат движение на участке по улице Исиналиева в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Как уведомили Алматинские тепловые сети, с 21:00 31 мая до 12:00 1 июня 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Исиналиева от улицы Байдосова до улицы Мамыр.

"Движение будет закрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке тепловых сетей, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента", – говорится в сообщении.

Фото: акимат Алматы

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Ранее на два месяца в Бостандыкском районе Алматы перекрыли улицу Ескараева.