В Алматы перекроют улицу в одном из районов
Фото: Zakon.kz
В Алматы на ночь ограничат движение на участке по улице Исиналиева в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.
Как уведомили Алматинские тепловые сети, с 21:00 31 мая до 12:00 1 июня 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Исиналиева от улицы Байдосова до улицы Мамыр.
"Движение будет закрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке тепловых сетей, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента", – говорится в сообщении.
Фото: акимат Алматы
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.
Ранее на два месяца в Бостандыкском районе Алматы перекрыли улицу Ескараева.
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