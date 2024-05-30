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В Алматы перекроют улицу в одном из районов

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:08 Фото: Zakon.kz
В Алматы на ночь ограничат движение на участке по улице Исиналиева в Бостандыкском районе, сообщает Zakon.kz.

Как уведомили Алматинские тепловые сети, с 21:00 31 мая до 12:00 1 июня 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Исиналиева от улицы Байдосова до улицы Мамыр.

"Движение будет закрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке тепловых сетей, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента", – говорится в сообщении.
В Алматы на ночь перекроют улицу, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 17:08

Фото: акимат Алматы

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Ранее на два месяца в Бостандыкском районе Алматы перекрыли улицу Ескараева.

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