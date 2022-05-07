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00:39 07.05.2022

Врач предупредила о неожиданной опасности смартфонов

Опасность для осанки Фото: pixabay
Постоянное использование гаджета может привести к искривлению позвоночника и дискомфорту в спине, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с ura.ru рассказала замглавврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова.

Проблемы с шейным отделом появляются из-за постоянного наклона головы в сторону мобильного устройства.

Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также того, что человек порой надолго зависает в телефоне в неудобной позе. И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе, головными болями. Замглавврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова

Доктор рекомендует находиться непрерывно в телефоне не более четверти часа.

По словам специалиста, не стоит забывать, что из-за смартфонов страдает и зрение. Чаще всего глаза устают и болят у тех, кто пользуется телефонами в темное время суток и у тех, кто смотрит на экран менее чем с 30 см.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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