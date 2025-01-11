Врач предупредил о скрытой опасности наушников

По мнению психологов, чрезмерное использование наушников может привести к сокращению времени общения с окружающими и социальной изоляции, при этом они могут угрожать и здоровью ушей, сообщает Zakon.kz.

О том, сколько времени можно использовать наушники без ущерба для слуха, рассказал врач-оториноларинголог Дмитрий Шубин в интервью aif.ru.

"Многие наверняка обращали внимание, что после посещения концертов, дискотек звуки кажутся приглушенными. Это происходит из-за воздействия сильных звуковых волн на улитку – часть внутреннего уха. Подобный эффект может возникнуть и при длительном прослушивании громкой музыки через наушники", – пояснил доктор.

Шубин добавляет, что разница лишь в том, что при использовании наушников этот эффект менее заметен и последствия развиваются медленнее, но при этом они могут быть более серьезными.

"Важно выбирать наушники с учетом предполагаемого времени их использования. Так, время прослушивания музыки с наушниками-вкладышами, которые закладываются в ухо и удерживаются там за счет формы ушной раковины, рекомендуется ограничить до полутора часов", – говорит врач.

Еще одна опасность наушников, по словам Шубина, в том, что они блокируют внешние шумы и создают иллюзию того, что звук не так громок. Поэтому пользователи постоянно увеличивают громкость прослушивания.

"Важно следить, чтобы она не превышала 50%", – предупреждает врач.

Он объясняет, что в накладных наушниках, которые охватывают ухо целиком и изолируют его от внешних звуков, источник звука находится немного дальше от слухового аппарата. Поэтому их можно использовать около трех часов в день. При этом уровень громкости также следует ограничить 50%.

По словам Шубина, игнорирование этих рекомендаций может привести к необратимым изменениям в улитке, вызывая усталость слуховых рецепторов и в конечном итоге к сенсоневральной тугоухости – потере слуха, вызванной повреждением волосковых клеток в улитке. Это состояние может быть необратимым и потребовать использования слуховых аппаратов.

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