01:43 07.05.2022
Совбез ООН впервые единогласно принял заявление по Украине
Фото: pixabay
Совет Безопасности (СБ) ООН впервые с начала конфликта принял заявление председателя по Украине, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает РИА Новости.
Председателем СБ ООН в мае являются США.
Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине, — говорится в тексте документа.
Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что поддерживает принятие документа и будет делать все для урегулирования ситуации в этой стране.