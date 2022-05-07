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Законодательство РК
01:43 07.05.2022

Совбез ООН впервые единогласно принял заявление по Украине

ООН по Украине Фото: pixabay
Совет Безопасности (СБ) ООН впервые с начала конфликта принял заявление председателя по Украине, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости.

Председателем СБ ООН в мае являются США.

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине, — говорится в тексте документа.

Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что поддерживает принятие документа и будет делать все для урегулирования ситуации в этой стране.

Константин Вноровский
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