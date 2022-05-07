Совбез ООН впервые единогласно принял заявление по Украине

Об этом сообщает РИА Новости.

Председателем СБ ООН в мае являются США.

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине, — говорится в тексте документа.

Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что поддерживает принятие документа и будет делать все для урегулирования ситуации в этой стране.