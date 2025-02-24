Совбез ООН проголосует по предложенной США резолюции по Украине
Согласно информации на сайте Совбеза ООН, заседание инициировано Украиной при поддержке Дании, Франции, Греции, Панамы, Республики Корея, Словении, Великобритании и США.
"Перед брифингом Совет, как ожидается, проголосует за проект резолюции по Украине, автором которого являются США. В тексте проекта есть только один рабочий параграф, который призывает к прочному миру между Россией и Украиной и призывает к скорейшему прекращению конфликта между двумя странами. Если он будет принят, это станет первой резолюцией Совета безопасности по Украине с тех пор, как Россия начала вторжение в эту страну", – указано в сообщении Совбеза ООН.
Ранее США впервые с начала конфликта в Украине не вошли в число соавторов проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН, поддерживающей Киев и осуждающей действия Москвы. Первоначальная версия документа была предложена Украиной и Европейским союзом. Как стало известно, США пытаются заблокировать эту резолюцию.
В свою очередь, госдеп США публиковал заявление с призывом ко всем членам ООН поддержать текст альтернативной резолюции США. Известно, что она состоит из трех абзацев, формулировки в значительной степени смягчены по сравнению с используемыми в таких документах ранее, пишет РБК.
В резолюции выражается скорбь по поводу гибели людей во время "российско-украинского конфликта" и подчеркивается, что "главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров".
Для принятия резолюции в СБ ООН требуется минимум девять голосов "за" при отсутствии вето со стороны постоянных членов – США, России, Китая, Великобритании и Франции.
Сегодня, 24 февраля 2025 года, три года, как начались полномасштабные боевые действия в Украине.
12 февраля 2025 года Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Затем американский лидер переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее, выступая перед журналистами в Белом доме после телефонных разговоров, Трамп заявил, что встреча с Путиным произойдет "не в слишком отдаленном будущем".