Совбез ООН проголосует по предложенной США резолюции по Украине

24 февраля 2025 года Совет безопасности ООН соберется на брифинг высокого уровня по Украине, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте Совбеза ООН, заседание инициировано Украиной при поддержке Дании, Франции, Греции, Панамы, Республики Корея, Словении, Великобритании и США.

"Перед брифингом Совет, как ожидается, проголосует за проект резолюции по Украине, автором которого являются США. В тексте проекта есть только один рабочий параграф, который призывает к прочному миру между Россией и Украиной и призывает к скорейшему прекращению конфликта между двумя странами. Если он будет принят, это станет первой резолюцией Совета безопасности по Украине с тех пор, как Россия начала вторжение в эту страну", – указано в сообщении Совбеза ООН.

Ранее США впервые с начала конфликта в Украине не вошли в число соавторов проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН, поддерживающей Киев и осуждающей действия Москвы. Первоначальная версия документа была предложена Украиной и Европейским союзом. Как стало известно, США пытаются заблокировать эту резолюцию.

В свою очередь, госдеп США публиковал заявление с призывом ко всем членам ООН поддержать текст альтернативной резолюции США. Известно, что она состоит из трех абзацев, формулировки в значительной степени смягчены по сравнению с используемыми в таких документах ранее, пишет РБК.

В резолюции выражается скорбь по поводу гибели людей во время "российско-украинского конфликта" и подчеркивается, что "главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров".

Для принятия резолюции в СБ ООН требуется минимум девять голосов "за" при отсутствии вето со стороны постоянных членов – США, России, Китая, Великобритании и Франции.

Сегодня, 24 февраля 2025 года, три года, как начались полномасштабные боевые действия в Украине.

12 февраля 2025 года Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Затем американский лидер переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее, выступая перед журналистами в Белом доме после телефонных разговоров, Трамп заявил, что встреча с Путиным произойдет "не в слишком отдаленном будущем".

