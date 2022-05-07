ЧМ по тяжелой атлетике: казахстанцы-юниоры завоевали еще две медали

Казахстанские тяжелоатлеты выступили на Чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 81 кг в Ираклионе (Греция), сообщили в Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

В рывке в числе лучших был воспитанник костанайской школы тяжелой атлетики Егор Шерер. Его результат – 149 кг после первого упражнения. Денис Полубояринов реализовал одну попытку из трех и остановился на результате в 140 кг.

В толчке велась упорная борьба. Полубояринов уверенно реализовал вес в 175 и 181 кг и пошел «ва-банк», однако третий подход не был засчитан. Результат спортсмена – 321 кг в сумме двоеборья, пятое место и бронзовая медаль в толчке.

На шестом месте расположился Егор Шерер – 320 кг (149+171) и «серебро» в рывке.

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