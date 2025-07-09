#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
518.97
607.3
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
518.97
607.3
6.64
Спорт

Две медали завоевали тяжелоатлеты Казахстана на чемпионате Азии

Матвей Макрушин завоевал &quot;серебро&quot; на ЧА среди юниоров, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 20:24 Фото: olympic.kz
Казахстанский тяжелоатлет Матвей Макрушин завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии среди юниоров и юношей в Астане. Спортсмен выступил в весовой категории до 100 кг, сообщает Zakon.kz.

По итогам двоеборья Матвей поднял в сумме 331 кг (148 + 183) и завоевал "серебро" среди юниоров.

Представитель Узбекистана Кудратбек Залимжонов занял первое место с результатом 360 кг (169 + 191). Третье место занял тяжелоатлет из Туркменистана Сулеймен Джафаров с результатом 327 кг (145 + 182).

Кроме того, еще один наш спортсмен Санжар Жолтай завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 110 кг. Его итоговый результат составил 340 кг (155 + 185).

Первое место в этой категории занял представитель Сирии Касвара Джгили – 364 кг (164 + 200). Вторым стал узбекистанец Омидулло Олимов с результатом 351 кг (161 + 190).

Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет Денис Полубояринов завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Азии по тяжелой атлетике.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Первый финалист КЧМ-2025 по футболу заработал 110 млн долларов
Спорт
18:39, Сегодня
Первый финалист КЧМ-2025 по футболу заработал 110 млн долларов
Раскрыты некоторые подробности смерти звездного футболиста "Ливерпуля"
Спорт
17:14, Сегодня
Раскрыты некоторые подробности смерти звездного футболиста "Ливерпуля"
Соболенко и Алькарас первыми квалифицировались на Итоговый чемпионат
Спорт
16:12, Сегодня
Соболенко и Алькарас первыми квалифицировались на Итоговый чемпионат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: