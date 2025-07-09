Две медали завоевали тяжелоатлеты Казахстана на чемпионате Азии

Казахстанский тяжелоатлет Матвей Макрушин завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии среди юниоров и юношей в Астане. Спортсмен выступил в весовой категории до 100 кг, сообщает Zakon.kz.

По итогам двоеборья Матвей поднял в сумме 331 кг (148 + 183) и завоевал "серебро" среди юниоров.

Представитель Узбекистана Кудратбек Залимжонов занял первое место с результатом 360 кг (169 + 191). Третье место занял тяжелоатлет из Туркменистана Сулеймен Джафаров с результатом 327 кг (145 + 182).

Кроме того, еще один наш спортсмен Санжар Жолтай завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 110 кг. Его итоговый результат составил 340 кг (155 + 185).

Первое место в этой категории занял представитель Сирии Касвара Джгили – 364 кг (164 + 200). Вторым стал узбекистанец Омидулло Олимов с результатом 351 кг (161 + 190).

Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет Денис Полубояринов завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Азии по тяжелой атлетике.