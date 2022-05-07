Топ-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

Лев

Под этим знаком родилось немало великих политиков — от Александра Македонского и Наполеона до Барака Обамы, пишет 5-tv.ru. Лев от природы стремится к власти и любит командовать. Он умен, презентабелен, красноречив, умеет заражать других своими идеями. Но его тщеславность, стремление во всем доминировать и нежелание прислушиваться к критике часто играет против него.

Стрелец

Не меньше Льва власть обожает Стрелец. Он умеет добиваться желаемого, в том числе высоких постов. А достигнув цели, стремится к большему. Часто у него имеется четкая стратегия, что выгодно отличает его от оппонентов. Под этим знаком родились Жанна д’Арк, Чингисхан, Александр I, Уинстон Черчилль и многие другие.

Скорпион

Особый магнетизм и умение очаровывать прокладывают Скорпиону путь куда угодно, в том числе в политику. Он может достичь успехов в этой сфере, если научится работать в команде. Он не привык советоваться, из-за чего способен совершать промахи. Укротив свою гордость и проявив больше коммуникативных навыков, он имеет большие шансы оставить свой след в истории.

Весы

В отличие от предыдущих знаков Весы гораздо спокойнее. Сдержанность нередко становится козырем представителя этого знака. Он умеет создавать впечатление, что у него все под контролем. Как политический игрок такой человек довольно гибок. Может подстраиваться под интересы разных классов общества, чем заслуживает популярность.

Овен

Целеустремленность, уверенность в себе и упрямство помогает Овну продвигаться к желаемым постам и собирать вокруг себя единомышленников. Он решителен, честолюбив, убедителен в спорах. Представитель этого знака из тех, кто играет в открытую — честность его сила. На пути к политическим высотам Овну может помешать разве что неумение разбираться в людях.