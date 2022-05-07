Андрей Карпович стал главным тренером ФК «Актобе»

Эту новость распространила пресс-служба актюбинского клуба на своей странице в Instagram. В качестве футболиста Карпович в 2010 году защищал цвета «Актобе» и стал серебряным призером казахстанского первенства. 41-летний Карпович несколько лет работал в тренерском штабе алматинского «Кайрата», затем возглавлял кокшетауский «Окжетпес».

В 2021 году был главным тренером петропавловского «Кызыл-Жара», благодаря четвертому месту в КПЛ, Карпович вывел североказахстанцев в Лигу конференций УЕФА.

В начале этого года исполнял обязанности главного наставника национальной сборной Казахстана, добыв победу для команды в двух стыковых матчах с Молдовой.

Фото: Instagram/a.karpovich

В тренерский штаб Андрея Карповича были включены два специалиста: Денис Колодин и Борис Глушков. Оба тренера вместе с Карповичем трудились в петропавловском «Кызыл-Жаре».

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