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09:44 07.05.2022

Андрей Карпович стал главным тренером ФК «Актобе»

Футбол Наставник Актобе Фото: Instagram/fcaktobe_official
Западноказахстанский футбольный клуб «Актобе» официально утвердил на пост главного тренера Андрея Карповича, который ранее был наставником сборной Казахстана и «Кызыл-Жара» из Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Эту новость распространила пресс-служба актюбинского клуба на своей странице в Instagram. В качестве футболиста Карпович в 2010 году защищал цвета «Актобе» и стал серебряным призером казахстанского первенства. 41-летний Карпович несколько лет работал в тренерском штабе алматинского «Кайрата», затем возглавлял кокшетауский «Окжетпес».

В 2021 году был главным тренером петропавловского «Кызыл-Жара», благодаря четвертому месту в КПЛ, Карпович вывел североказахстанцев в Лигу конференций УЕФА.

В начале этого года исполнял обязанности главного наставника национальной сборной Казахстана, добыв победу для команды в двух стыковых матчах с Молдовой.

Футбол Пост Актобе

Фото: Instagram/a.karpovich

В тренерский штаб Андрея Карповича были включены два специалиста: Денис Колодин и Борис Глушков. Оба тренера вместе с Карповичем трудились в петропавловском «Кызыл-Жаре».

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