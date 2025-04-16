Магомед Адиев представлен в качестве главного тренера ФК "Химки"

16 апреля бывшего главного тренера футбольной сборной Казахстана Магомеда Адиева познакомили с игроками подмосковного клуба "Химки" в роли нового наставника, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "СЭ", 47-летний российский специалист после представления планирует провести собрание с командой.

Адиев на посту главного тренера российской дружины заменил испанца Франка Артигу, с которым был расторгнут контракт после 10 месяцев его работы.

На данный час "Химки" после 24-х туров российской Премьер-лиги располагается на 12-й строчке турнирной таблицы с активом в 23 очка.

И ближайший серьезный экзамен Адиев будет держать 20 апреля, когда его команда поедет в гости к питерскому "Зениту" в рамках игр 25-го тура РПЛ.

Последним местом работы экс-тренера сборной Казахстана был клуб "Ахмат" из Грозного, откуда он был уволен 1 сентября 2024 года.