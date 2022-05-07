Алихан Смаилов встретился с североказахстанскими аграриями

6 мая премьер-министр Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, сообщает пресс-служба главы кабмина.

В регионе глава правительства посетил промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, он ознакомится с ходом строительства социальных и производственных объектов, а также проведет совещание по вопросам комплексного развития области.

Фото: primeminister.kz

Одним из первых пунктов поездки стало посещение ТОО «Петерфельд Агро» в Кызылжарском районе, где Алихан Смаилов ознакомился с ходом весенне-полевых работ.

Предприятие, образованное в 2008 году, занимается растениеводством (посевная площадь 4682 га) и молочно-мясным животноводством (порядка 5 тыс. голов КРС). В прошлом году компания в рамках государственной поддержки получила 376,7 млн тенге.

Фото: primeminister.kz

У региона есть все возможности и потенциал стать крупнейшим производителем и поставщиком конкурентоспособной продукции. Важная задача – обеспечивать неуклонное повышение производительности труда, внедрять новые технологии. Все эти меры должны привести к реальному росту доходов населения. Алихан Смаилов

Премьер-министр отметил, что Северный Казахстан – один из главных зерносеющих регионов страны, являющийся еще и лидером диверсификации. Посевные площади масличных культур здесь достигли почти 1 млн га – это самый высокий показатель по стране.

Глава правительства также посетил новую молочную ферму предприятия, которая является одной из 22 современных ферм, запущенных в СКО.

Фото: primeminister.kz

Ежегодно в стране планируется строить не менее 35 молочно-товарных ферм, из них 10-15 – промышленного типа. Реализация подобных проектов позволит увеличить объемы производства, повысить загрузку молокоперерабатывающих предприятий, снизить импортозависимость, создать новые рабочие места. Работу в данном направлении необходимо продолжить. Премьер-министр Казахстана

За пять лет рост производства молока в организованных хозяйствах области составил 30%, доля переработки молока выросла с 40 до 55%. До конца года ожидается открытие еще восьми молочных комплексов.

На предприятии Алихан Смаилов также провел встречу с руководителями местных крестьянских хозяйств, в ходе которой поднимались вопросы налогообложения, субсидирования, подготовки кадров, поставки удобрений и закупочных цен на выпускаемую сельхозпродукцию для внутреннего рынка.

Что касается субсидирования, то здесь первоочередная задача – повысить производительность, чтобы каждый тенге, выделенный из республиканского бюджета, был направлен на стимулирование производительности. При этом мы даем право местным исполнительным органам давать иные виды субсидий в зависимости от специфики региона и ситуации. В любом случае, новые подходы к субсидированию будут приняты вместе с вами – сельхозтоваропроизводителями. Алихан Смаилов

Премьер-министр ответил на поднимаемые аграриями вопросы, поручив соответствующим госорганам держать их на контроле.