Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку

Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал отставку правительства, сообщает Zakon.kz.

Обращение к казахстанцам он опубликовал в Facebook.

"Сегодня глава государства принял отставку Правительства Республики Казахстан. Прежде всего хочу выразить огромную благодарность президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за оказанное доверие возглавить Правительство РК в очень непростое время. Эти два года носили переломный характер для общества. Глава государства инициировал важнейшие политические и экономические реформы, направленные на построение нового Справедливого Казахстана", – написал Смаилов.

Он также отметил, что работа правительства была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей страны.

"Благодаря слаженным действиям правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов. По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%, все основные отрасли продемонстрировали положительную динамику. Инфляция была снижена в 2 раза. Второй год подряд приток прямых иностранных инвестиций являлся одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие: их годовой объем был на уровне 26-28 млрд долларов". Алихан Смаилов

Как уточнил политик, активы Нацфонда увеличились за прошлый год на 4 млрд долларов и превысили 60 млрд долларов. Рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность национальной экономики.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем своим коллегам по правительству, а также депутатскому корпусу за совместную и продуктивную работу. Спасибо всем казахстанцам, которые своим трудом вносят вклад в развитие нашей страны", – резюмировал Смаилов.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана ушло в отставку перед расширенным заседанием, которое назначено на 7 февраля 2024 года. В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.



Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр.