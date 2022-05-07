Об опасности кошачьих царапин рассказали врачи

Владельцам кошек могут грозить болезни, которые они передают через царапины и укусы. Об этом рассказали ветеринар и заводчик Анастасия Щукина и педиатр Юлиана Шабатура, сообщает lenta.ru.

По словам Анастасии Щукиной, кошки могут заразить человека бартенеллезом, который еще называют болезнью кошачьих царапин.

Кошки подхватывают бактерию бартонеллу через фекалии блох. Кошки могут заражать друг друга и человека через укус, царапину, слюну. Животное может быть носителем болезни, но при этом у него не будет ее клинических проявлений. Анастасия Щукина

Юлиана Шабатура добавила, что иногда заражение может происходить через дыхательные пути. При этом болезнь передается человеку только от животного, и чаще всего страдают от нее люди с ослабленным иммунитетом.

Сначала человек может не придать значения царапине или укусу. Позже, по словам педиатра, на месте уже зажившей ранки могут появиться красноватые папулы (узелки). Затем они могут нагнаиваться, покрываться корочками.

Через две-три недели развивается регионарный лимфаденит — увеличенные и болезненные при пальпации лимфоузлы, часто воспаляться может один лимфоузел. Появляются симптомы интоксикации в виде повышения температуры тела, недомогания, головной боли, снижения аппетита. Возможно появление аллергической сыпи на коже, увеличения печени и селезенки. Юлиана Шабатура

Если кошка укусила или поцарапала человека, рану следует обработать антисептиками.

Лечение воспалившихся царапин и мест укуса проводит врач. При выраженных симптомах он назначает антибиотики. Анастасия Щукина

Чаще всего домашние кошки приносят блох с улицы, поэтому не следует отпускать их гулять без присмотра, считает ветеринар. Впрочем, в некоторых случаях подцепить инфекцию могут даже питомцы, которые не бывают на улице.

Регулярная обработка кошек и домов от блох обязательны. Особенно нужно обратить внимание на обработку владельцам квартир на первых трех и последних этажах домов, где блохи передвигаются через межпанельные швы и могут заражать даже не гуляющих на улице домашних животных. Анастасия Щукина

Эксперт посоветовала обрабатывать лежанки и коврики питомцев. Их нужно стирать и обеззараживать парогенератором. Не лишним будет пройтись парогенератором и под плинтусами.