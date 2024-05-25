Чем может быть опасна майская клубника, рассказала врач
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Врач-диетолог и нутрициолог Полина Журавлёва предупредила, что в мае к клубнике следует относиться с некоторой настороженностью, сообщает Zakon.kz.
Эксперт отметила, что проблема заключается в использовании при выращивании клубники пестицидов. Поскольку этого не видно, и продавец об этом не скажет, можно натолкнуться на обработанные ягоды со всеми последствиями, пишет ОСН.
"Что касается ягод, и в особенности клубники, тут нужно быть осторожным, потому что появившаяся на прилавках может быть опасна. Все дело в том, что хоть ее уже и не выращивают в теплицах, а в открытом грунте, но созревание зависит от погодных условий, которые только недавно пришли в "норму". Не исключено, что фермеры используют пестициды для ее выращивания, так что майская ягода может быть далека от идеала", – пояснила специалист.
Полина Журавлёва советует начинать покупать ягоду не раньше июня.
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