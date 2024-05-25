Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем может быть опасна майская клубника, рассказала врач

клубника, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 15:49 Фото: freepik
Врач-диетолог и нутрициолог Полина Журавлёва предупредила, что в мае к клубнике следует относиться с некоторой настороженностью, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметила, что проблема заключается в использовании при выращивании клубники пестицидов. Поскольку этого не видно, и продавец об этом не скажет, можно натолкнуться на обработанные ягоды со всеми последствиями, пишет ОСН.

"Что касается ягод, и в особенности клубники, тут нужно быть осторожным, потому что появившаяся на прилавках может быть опасна. Все дело в том, что хоть ее уже и не выращивают в теплицах, а в открытом грунте, но созревание зависит от погодных условий, которые только недавно пришли в "норму". Не исключено, что фермеры используют пестициды для ее выращивания, так что майская ягода может быть далека от идеала", – пояснила специалист.

Полина Журавлёва советует начинать покупать ягоду не раньше июня.

Ранее мы писали, как правильно обрабатывать ягоды, фрукты и овощи.

Айсулу Омарова
Интересное 2024 год Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В каких регионах Казахстана еще будет снег
В каких регионах Казахстана ожидается снег, рассказали синоптики
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Аким Шымкента стал очередной жертвой мошенников
Аким Шымкента стал очередной "жертвой" мошенников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: