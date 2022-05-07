Подпрограмма «Ауыл аманаты» стартовала в Казахстане

Вице-премьер отметил, что благодаря пилотному проекту по повышению доходов сельчан возросла занятость населения, выросли средние доходы жителей, сообщает primeminister.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам повышения доходов населения. В этом направлении ведется системная работа. Пилотный проект доказал свою эффективность. Он, помимо вопросов занятости, новых возможностей получения дохода, также решает вопросы обеспечения продовольствием на региональном уровне. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов доложил о промежуточных итогах реализации пилотного проекта. В проекте приняли участие и получили кредит 2478 жителей, а также 11 новых сельскохозяйственных кооперативов из 25 населенных пунктов – это 11 пилотных сельских округов в 10 районах области.

Основная цель проекта — всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан.

В результате осуществления первого этапа пилотного проекта доходы каждой семьи в среднем увеличились в 4 раза. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2282. Cоздано 589 новых рабочих мест. Количество получателей адресной социальной помощи снизилось на 65%, безработных – на 36%. По нашим расчетам, за пять лет реализации проекта экономическая эффективность составит 14,9 млрд тенге. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Вице-премьер указал на важность масштабирования положительного опыта Жамбылской области в регионах страны.

Для этого необходимо, чтобы каждый из вас внес значительный вклад в общее дело. Главное, чтобы это было доступно любому сельскому жителю, позволяло реализовывать проекты с небольшими инвестициями. Посредством таких проектов мы добьемся повышения доходов сельского населения. Этот проект мы предлагаем назвать «Ауыл аманаты». Ералы Тугжанов

Подпрограмма «Ауыл аманаты» будет реализована в рамках Программы повышения доходов населения.

В своем выступлении секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев отметил, что для достижения целей, предусмотренных проектом, в ближайшее время партией будет создан специальный проектный офис.

Сначала будет осуществлен сбор статистических данных по каждому дому на селе. Будут учтены географические особенности каждого населенного пункта, земельные вопросы, обеспечение водой, трудовой и финансовый ресурсы.

Подробный анализ позволит выяснить, для выращивания каких культур подходят районы, какие производства на их территории можно открыть. Эти данные будут переданы местным исполнительным органам. В соответствии с полученным анализом они в дальнейшем будут работать с предпринимателями.