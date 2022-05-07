Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:55 07.05.2022

Скончался актер из сериала «Друзья»

Актер Друзья Фото: Instagram/bridgeteverett
В 1995 году Майк Хэгерти получил роль мистера Триггера в сериале «Друзья». Он играл характерного персонажа до 2001 года, сообщает Zakon.kz.

Актер, снявшийся в известном сериале «Друзья» Майк Хэгерти, скончался на 68-м году жизни. Об этом в Instagram сообщила его коллега Бриджит Эверетт.

Причина смерти актера не уточняется.

С большой печалью семья Майкла Хэгерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе. Любимый актер ситкомов – его любовь к родному городу Чикаго и его семье были основами всей его жизни. Его будет очень не хвататьБриджит Эверетт

В 1995 году Хэгерти получил роль мистера Триггера в сериале «Друзья». Он играл характерного персонажа до 2001 года. Фанаты сериала выразили соболезнования семье актера.

Сериал Друзья актеры

Фото: кадр из т/с «Друзья»

Помимо «Друзей», Хэгерти играл роли в фильмах «Мир Уэйна», «За бортом», в сериалах «Анатомия страсти», «Сайнфелд» и «Бруклин 9-9».

Данияр Кунафин
Голливуд США
Совбез ООН впервые единогласно принял заявление по Украине
07.05.2022
В Алматы появятся новые улицы
06.05.2022
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
07.05.2022
11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
07.05.2022
Врач предупредила о неожиданной опасности смартфонов
07.05.2022
Главная Топ LIVE Все