Скончался актер из сериала «Друзья»

Актер, снявшийся в известном сериале «Друзья» Майк Хэгерти, скончался на 68-м году жизни. Об этом в Instagram сообщила его коллега Бриджит Эверетт.

Причина смерти актера не уточняется.

С большой печалью семья Майкла Хэгерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе. Любимый актер ситкомов – его любовь к родному городу Чикаго и его семье были основами всей его жизни. Его будет очень не хватать Бриджит Эверетт

В 1995 году Хэгерти получил роль мистера Триггера в сериале «Друзья». Он играл характерного персонажа до 2001 года. Фанаты сериала выразили соболезнования семье актера.

Фото: кадр из т/с «Друзья»

Помимо «Друзей», Хэгерти играл роли в фильмах «Мир Уэйна», «За бортом», в сериалах «Анатомия страсти», «Сайнфелд» и «Бруклин 9-9».