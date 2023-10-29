Звезда культового сериала "Друзья" скончался в Лос-Анджелесе

Американский актер Меттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет, предположительно, от остановки сердца, сообщает Zakon.kz.

Тело актера обнаружили в джакузи дома в Лос-Анджелесе, куда спасатели приехали по вызову об остановке сердца, передает таблоид TMZ. По предварительной версии, Перри утонул.

Наибольшую популярность актер завоевал во время участия в сериале "Друзья", где он исполнял роль Чендлера. Популярный ситком, состоящий из 10 сезонов, завоевал сердца зрителей по всему миру.

Издание сообщает, что актер страдал зависимостью к алкоголю и обезболивающим препаратам, однако, как рассказали в полиции, в доме не было наркотиков или других препаратов.

Пэрри, не смотря на популярность "Друзей" сыграл во множестве фильмов, таких как "Врываются дураки", "Девять ярдов", "Трое для танго", "Малыш", "Снова 17", "Попадание".