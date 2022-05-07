Супружеская пара застряла на пике Шымбулак

6 мая в 17:03 в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступило заявление о том, что мужчина и женщина не могут самостоятельно спуститься в районе пика Шымбулак.

Восемь человек и один кинологический расчет выехали в горы. В 18:15 спасатели прибыли на Талгарский перевал и выдвинулись к пострадавшим. Путь осложнялся туманом и снегом.

Уже в 19:10 спасатели РОСО совместно со спасателями Службы спасения обнаружили пострадавших и начали спуск туристов. Спасены супруги – женщина 1997 года рождения и мужчина 1996 года рождения.

Спасатели РОСО напомнили, что перед выходом в горы необходимо тщательно ознакомиться с особенностями горного маршрута.

Первую часть пути нужно совершать в первой половине дня. Обязательно необходимо предупредить родственников и близких о планируемом времени возвращения в город.

С собой необходимо взять заряженный пауэрбанк, теплую одежду и спички в непромокаемом пакете.