Трое подростков застряли на Шымбулаке в шаге от обрыва

Помощь спасателей МЧС потребовалась троим подросткам, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор в районе Шымбулака, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился поздним вечером, 7 июля 2025 года.

"Тропа по которой шли ребята обрывалась, поэтому спуститься вниз было невозможно. Они передали геолокацию спасателями и держали с ними связь пока их не отыскала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, которая незамедлительно выдвинулась на помощь с поста "Медеу", – рассказали в МЧС РК.

Прибыв в район Шымбулака, спасатели пешком направились к переданным координатам. Местность отличалась крутыми обрывами и отсутствием безопасного маршрута, что потребовало применения альпинистского снаряжения.

Фото: МЧС РК

Вскоре специалисты обнаружили двух юношей 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.

С помощью альпинистских веревок подростков аккуратно эвакуировали с обрыва. После спуска всех троих доставили на спасательный пост и передали родителям.

4 июля 2025 года помощь спасателей потребовалась туристке из Кувейта. Девушка получила травму при падении с самоката в районе Большого Алматинского озера.