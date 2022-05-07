В ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения

Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС.

Гепатит выявили у детей в возрасте 16 лет и младше. Данные привел Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Больше всего случаев зарегистрировано в Италии и Испании – 35 и 22 соответственно.

В Нидерландах и Дании выявлено по шесть случаев. В Португалии и Румынии число случаев на каждую страну составляет четыре, в Бельгии — три.

По два случая зафиксировали в Австрии, Франции, Норвегии и на Кипре. В таких странах, как ФРГ, Польша, Словения, выявлено по одному случаю.

Общее число случаев, зарегистрированных во всем мире, составляет примерно 300.