Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:43 07.05.2022

В ЕС выявили 95 случаев гепатита неизвестного происхождения

ребенок гепатит Евросоюз Фото: pixabay
Гепатит выявили у детей в возрасте 16 лет и младше. Больше всего случаев зарегистрировано в Италии и Испании, меньше всего – в ФРГ, Польше и Словении, сообщает Zakon.kz.

Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС.

Гепатит выявили у детей в возрасте 16 лет и младше. Данные привел Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Больше всего случаев зарегистрировано в Италии и Испании – 35 и 22 соответственно.

В Нидерландах и Дании выявлено по шесть случаев. В Португалии и Румынии число случаев на каждую страну составляет четыре, в Бельгии — три.

По два случая зафиксировали в Австрии, Франции, Норвегии и на Кипре. В таких странах, как ФРГ, Польша, Словения, выявлено по одному случаю.

Общее число случаев, зарегистрированных во всем мире, составляет примерно 300.

Данияр Кунафин
Евросоюз
Совбез ООН впервые единогласно принял заявление по Украине
07.05.2022
В Алматы появятся новые улицы
06.05.2022
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
07.05.2022
11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
07.05.2022
Врач предупредила о неожиданной опасности смартфонов
07.05.2022
Главная Топ LIVE Все