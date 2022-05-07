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15:10 07.05.2022

Обильные осадки: в Жанаозене откачивают воду

Жанаозен Фото: ДЧС Мангистауской области
В Жанаозене 6 и 7 мая выпали сильные осадки. Из-за дождя поднялся уровень воды: произошли подтопления домов. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области, передает Zakon.kz.

В Жанаозене подтопило 88 жилых домов, из них откачали 30 домов. Затопило 43 дворовых территории, из них 26 откачано. В воде оказались 27 улиц, из них 18 откачали.

Вода проникла в подвальные помещения трех школ и одного детского сада. Одну школу удалось откачать от затопления.

Жанаозен

Фото: ДЧС Мангистауской области

В Жанаозене отключили электроснабжение. Работы продолжаются: откачано 8740 куб. м.

Жанаозен

Фото: ДЧС Мангистауской области

В ликвидации последствий задействованы 77 сотрудников ДЧС, 18 единиц техники и 20 мотопомп.

Ирина Лукичева
Жанаозен Мангистауская область
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