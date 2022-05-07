Обильные осадки: в Жанаозене откачивают воду

В Жанаозене подтопило 88 жилых домов, из них откачали 30 домов. Затопило 43 дворовых территории, из них 26 откачано. В воде оказались 27 улиц, из них 18 откачали.

Вода проникла в подвальные помещения трех школ и одного детского сада. Одну школу удалось откачать от затопления.

Фото: ДЧС Мангистауской области

В Жанаозене отключили электроснабжение. Работы продолжаются: откачано 8740 куб. м.

Фото: ДЧС Мангистауской области

В ликвидации последствий задействованы 77 сотрудников ДЧС, 18 единиц техники и 20 мотопомп.