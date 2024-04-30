Как в Кульсары откачивают воду из подтопленных домов
Фото: МЧС РК
В МЧС РК показали, как в Кульсары Атырауской области в ходе аварийно-спасательные работ откачивают воду из подтопленных домов с помощью передвижных насосных станций, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве добавили, что также используют насосы большой мощности и мотопомпы. Спасатели проводят работы в круглосуточном режиме.
"В городе Кульсары за сутки откачано более 200 тысяч кубометров воды. С начала паводка в городе откачано порядка 3 млн кубов воды", - отметили в МЧС.
Ранее 30 апреля сообщалось, что в Кульсары проведена откачка воды в полном объеме из 2564 жилых домов. Подтопленными остаются 356 жилых домов.
С полной информацией о паводках в Казахстане можно ознакомиться здесь.
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