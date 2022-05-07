Университет Нархоз выделяет образовательные гранты гражданам Украины

Гранты могут получить граждане Украины: выпускники школ 2022 года и студенты, которые переводятся из вузов Украины или России.

Образовательный грант покроет 100% оплаты за обучение, обеспечит бесплатное проживание в общежитии и компенсацию дорожных расходов.

Соответствующее решение было принято единогласно членами правления Университета Нархоз.

Для поступления в Университет Нархоз средний академический балл аттестата выпускника должен составлять не менее 4,00 из 5,00 (или 80%). Студенты, которые планируют перевестись из вузов Украины или России, могут также поступить в Нархоз при условии общего GPA после осеннего семестра 2021 года или весеннего семестра 2022 года в предыдущем вузе – минимум 70%. Обязательным требованием для всех также является прохождение интервью. Прием документов граждан Украины начнется с 16 мая. Пресс-служба университета

Университет Нархоз – это ведущий частный вуз, находящийся в Алматы, который обучает будущих экономистов, финансистов, аудиторов, бухгалтеров, маркетологов, юристов, менеджеров и специалистов в области цифровых технологий, гостиничного бизнеса, туризма и государственного управления.

Нархоз имеет международные аккредитации, также его образовательные программы признаны международными сертификациями (ACCA, CIMA и др.).

Нархоз входит в Топ-5 вузов Казахстана, выпускники которых наиболее востребованы в компаниях «Большой четверки» – PWC, E&Y, KPMG и Deloitte.

Для получения более подробной информации можно обратиться по почте – admission@narxoz.kz.