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Бесплатное обучение в вузах Казахстана: на какие специальности выделено больше всего грантов

вывеска абитуриент, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:35 Фото: Zakon.kz
Через две недели в Казахстане начнется прием документов в высшие учебные заведения. Большая часть из 188 000 выпускников выберет для себя высшее образование, сообщает Zakon.kz.

Как известно, каждый гражданин Казахстана имеет право на конкурсной основе получить первое высшее образование бесплатно – это гарантирует государство. При этом в 2024-2025 году правительством страны было выделено 78 219 грантов.

Количество выдаваемых грантов растет каждый год. Так, в 2021 году на бакалавриат было выделено 56,5 тыс. грантов, в 2022 году – 61 тыс. грантов, в 2023 году – 73 тыс. грантов.

При этом государство стремится регулировать рынок труда и наибольшее количество мест для бюджетного обучения выделяется тем или иным приоритетным специальностям, которое с учетом долгосрочной перспективы определяет Минтруда РК.

Так, сегодня самое большее количество грантов выделено на следующие образовательные программы:

  • "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли" – 19 344 грантов
  • "Педагогические науки" – 13 735 грантов
  • "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 903 гранта
  • "Естественные науки, математика и статистика" – 8 288 грантов

Правительство Казахстана намеренно стимулирует интерес молодежи к инженерным специальностям, считает казахстанский эксперт ПРООН по человеческому развитию Владимир Осколков.

"Именно поэтому львиная доля грантов отдана техническим образовательным программам и специальностям в ИКТ-отрасли. Ведь через пять лет в стране должно возникнуть до 1,5 млн новых качественных рабочих мест в горнодобывающей, строительной, транспортной и других отраслях. Также понятна доля педагогических грантов. Бэби-бум продолжается, и учителей нужно все больше и больше".Владимир Осколков

Что касается других специальностей, то по ним государственные гранты распределились следующим образом:

  • "Искусство и гуманитарные науки" - 1525 грантов
  • "Социальные науки, журналистика и информация" – 1025 грантов
  • "Бизнес, управление и право" – 1145 грантов
  • "Сельское хозяйство и биоресурсы" – 2311 грант
  • Ветеринария – 974 гранта
  • Различные услуги – 1989 грантов
  • Здравоохранение – 2335 грантов
  • Heriot-Watt (АРУ им. Жубанова) – 300
  • МАИ "Восход" (Байконур) – 45

Отметим, что, помимо этого, в республике есть:

  • целевые образовательные гранты для обучения в ведущих вузах молодежи из вновь образованных и западных регионов – 5 тыс. грантов;
  • "Серпін" – 3,9 тыс. грантов (обучение молодежи из южных регионов, где имеется избыток трудовых ресурсов, и их трудоустройство на востоке, севере и западе Казахстана);
  • гранты выпускникам колледжей для обучения с сокращенными сроками – 4,2 тыс. грантов.

Также в 2024 году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. По 150 дифференцированных грантов выделены на программы "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация".

Остается добавить, что для поступления в магистратуру в этом году выделено около 13 тысяч грантов, в докторантуру – более 1900.

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