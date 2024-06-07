Бесплатное обучение в вузах Казахстана: на какие специальности выделено больше всего грантов
Как известно, каждый гражданин Казахстана имеет право на конкурсной основе получить первое высшее образование бесплатно – это гарантирует государство. При этом в 2024-2025 году правительством страны было выделено 78 219 грантов.
Количество выдаваемых грантов растет каждый год. Так, в 2021 году на бакалавриат было выделено 56,5 тыс. грантов, в 2022 году – 61 тыс. грантов, в 2023 году – 73 тыс. грантов.
При этом государство стремится регулировать рынок труда и наибольшее количество мест для бюджетного обучения выделяется тем или иным приоритетным специальностям, которое с учетом долгосрочной перспективы определяет Минтруда РК.
Так, сегодня самое большее количество грантов выделено на следующие образовательные программы:
- "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли" – 19 344 грантов
- "Педагогические науки" – 13 735 грантов
- "Информационно-коммуникационные технологии" – 10 903 гранта
- "Естественные науки, математика и статистика" – 8 288 грантов
Правительство Казахстана намеренно стимулирует интерес молодежи к инженерным специальностям, считает казахстанский эксперт ПРООН по человеческому развитию Владимир Осколков.
"Именно поэтому львиная доля грантов отдана техническим образовательным программам и специальностям в ИКТ-отрасли. Ведь через пять лет в стране должно возникнуть до 1,5 млн новых качественных рабочих мест в горнодобывающей, строительной, транспортной и других отраслях. Также понятна доля педагогических грантов. Бэби-бум продолжается, и учителей нужно все больше и больше".Владимир Осколков
Что касается других специальностей, то по ним государственные гранты распределились следующим образом:
- "Искусство и гуманитарные науки" - 1525 грантов
- "Социальные науки, журналистика и информация" – 1025 грантов
- "Бизнес, управление и право" – 1145 грантов
- "Сельское хозяйство и биоресурсы" – 2311 грант
- Ветеринария – 974 гранта
- Различные услуги – 1989 грантов
- Здравоохранение – 2335 грантов
- Heriot-Watt (АРУ им. Жубанова) – 300
- МАИ "Восход" (Байконур) – 45
Отметим, что, помимо этого, в республике есть:
- целевые образовательные гранты для обучения в ведущих вузах молодежи из вновь образованных и западных регионов – 5 тыс. грантов;
- "Серпін" – 3,9 тыс. грантов (обучение молодежи из южных регионов, где имеется избыток трудовых ресурсов, и их трудоустройство на востоке, севере и западе Казахстана);
- гранты выпускникам колледжей для обучения с сокращенными сроками – 4,2 тыс. грантов.
Также в 2024 году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение. По 150 дифференцированных грантов выделены на программы "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация".
Остается добавить, что для поступления в магистратуру в этом году выделено около 13 тысяч грантов, в докторантуру – более 1900.