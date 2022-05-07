Кошкарбаев и Булатов при взятии Рейхстага – военному музею переданы документы
Эксперт-документалист Акмарал Баталова получила их в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, передает пресс-служба МО РК.
Уникальные материалы являются свидетельством героического подвига Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова, которые водрузили Боевое знамя на фасад Рейхстага 30 апреля 1945 года.
От казахстанской стороны участие в мероприятии принял заместитель начальника Генерального штаба Серик Бурамбаев. Российскую Федерацию представлял Чрезвычайный и полномочный посол в РК Алексей Бородавкин.
Это событие важно не только для Вооруженных сил независимого Казахстана, но и для всей страны. Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова – общеизвестный факт, но теперь в военном музее будет храниться документальное свидетельство их героизма и самоотверженности. Генерал-майор Серик Бурамбаев
Участники выразили уверенность, что данное мероприятие является важным событием по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, а также играет большую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Фото: пресс-служба МО РК