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Законодательство РК
17:27 07.05.2022

Кошкарбаев и Булатов при взятии Рейхстага – военному музею переданы документы

Переданы документы, Рейхстаг Фото: пресс-служба МО РК
В День защитника Отечества в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи в фонд музея архивных документов времен Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Эксперт-документалист Акмарал Баталова получила их в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, передает пресс-служба МО РК.

Уникальные материалы являются свидетельством героического подвига Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова, которые водрузили Боевое знамя на фасад Рейхстага 30 апреля 1945 года.

От казахстанской стороны участие в мероприятии принял заместитель начальника Генерального штаба Серик Бурамбаев. Российскую Федерацию представлял Чрезвычайный и полномочный посол в РК Алексей Бородавкин.

Это событие важно не только для Вооруженных сил независимого Казахстана, но и для всей страны. Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова – общеизвестный факт, но теперь в военном музее будет храниться документальное свидетельство их героизма и самоотверженности. Генерал-майор Серик Бурамбаев

Участники выразили уверенность, что данное мероприятие является важным событием по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, а также играет большую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Переданы документы, Рейхстаг

Фото: пресс-служба МО РК

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