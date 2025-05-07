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Общество

Экспозиция государственных символов появилась в Костанайской области

День победы, Рудный, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 12:42 Фото: акимат Костанайской области
На центральной площади Рудного состоялось торжественное открытие экспозиции государственных символов, посвященной Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой отечественной войне "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі", сообщает Zakon.kz.

Экспозиция представляет собой флагшток высотой 20 метров, флаг два на четыре метра, два больших блока с описанием государственных символов и текстом Государственного гимна Республики Казахстан. Блоки изготовлены из керамогранита, установлены на пьедестал, имеют подъемный механизм и подсветку в ночное время.

Фото: акимат Костанайской области

Как отмечают организаторы, установка флагштока и символической композиции будет способствовать формированию уважительного отношения граждан к символам государства, повышению уровня патриотического воспитания среди детей и молодежи, а также созданию еще одного привлекательного культурного объекта в городе.

Фото: акимат Костанайской области

В рамках данного мероприятия также прошло награждение знаком "Почетный житель города Рудный". Его получили Ғабдолла Ахметжанов, Геннадий Глейзер, Жаксылык Какенов, Лилия Пентюхова. Затем Почетные грамоты акима Костанайской области и акима Рудного вручили работникам различных организаций.

Фото: акимат Костанайской области

Также в целях формирования патриотического духа у молодежи, воспитания уважения к военнослужащим, ветеранам и защитникам Отечества, укрепления военных традиций и преемственности поколений, повышения престижа военной службы и воспитания чувства гордости за армию и страну прошел строевой марш с участием духового оркестра ВЧ-6697, военнослужащих, учащихся школ и колледжей города. Всего в строевом марше приняли участие 280 человек.

Фото: акимат Костанайской области

Завершилось мероприятие прямой трансляцией военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

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Андрей Дюсупов
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