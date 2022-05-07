Минобороны Японии: Северная Корея запустила баллистическую ракету

Об этом заявил министр обороны Японии Нобуо Киси, передает ТАСС.

По словам министра, примерная дальность полета ракеты составила 600 км, высота полета – 50 км. Ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тыс. км. Максимальная высота полета составила 6 тыс. км, что значительно превышает показатели МБР «Хвасон-15», испытанной в 2017 году. Время и высота полета стали рекордными для ракет, произведенных в КНДР.

Глава Минобороны Японии назвал очередной ракетный пуск недопустимым и нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН. В связи с этим Япония направила КНДР протест.

Министр считает, что Северная Корея может провести в мае ядерное испытание и отмечает, что ракетно-ядерная программа КНДР несет прямую угрозу безопасности региона и всего международного сообщества.

Нобуо Киси подчеркнул, что Япония продолжит рассматривать варианты укрепления своей обороноспособности, в том числе применение превентивных ударов по базам противника.

В Японии считают, что Северная Корея уже в этом месяце может провести испытание ядерного заряда.