Питался растениями и живностью – в Алматинской области нашли пропавшего мужчину

Супруга пропавшего лишь через несколько дней обратилась в полицию с заявлением. Стражи порядка организовали масштабные поиски, к которым подключили местных волонтеров и коллег из областного ДЧС, передает пресс-служба ДП Алматинской области.

6 мая днем в горах близ реки Чажа разыскиваемого удалось найти.

Мужчина был беспомощен и дезориентирован. Как выяснилось, последние пять суток он блуждал в горной местности, питался растениями и мелкой живностью. После оказания медпомощи его состояние стабилизировалось.

В полиции Текели поблагодарили волонтеров и сотрудников ДЧС, оказавших значимое содействие в поисковых мероприятиях.