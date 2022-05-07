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20:49 07.05.2022

Питался растениями и живностью – в Алматинской области нашли пропавшего мужчину

Мужчину нашли в Алматинской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Житель Текели выехал 1 мая в Чажинское ущелье и бесследно исчез. Найти его удалось только через пять суток, сообщает Zakon.kz.

Супруга пропавшего лишь через несколько дней обратилась в полицию с заявлением. Стражи порядка организовали масштабные поиски, к которым подключили местных волонтеров и коллег из областного ДЧС, передает пресс-служба ДП Алматинской области.

6 мая днем в горах близ реки Чажа разыскиваемого удалось найти.

Мужчина был беспомощен и дезориентирован. Как выяснилось, последние пять суток он блуждал в горной местности, питался растениями и мелкой живностью. После оказания медпомощи его состояние стабилизировалось.

В полиции Текели поблагодарили волонтеров и сотрудников ДЧС, оказавших значимое содействие в поисковых мероприятиях.

Константин Вноровский
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