В Костанайской области нашли тело пропавшего без ввести мужчины
Фото: Zakon.kz
Житель Костанайской области ушел из дома в селе Заречное 12 января и исчез, сообщает Zakon.kz.
О том, что 26-летний Сергей Безродный погиб, сообщили волонтеры поискового отряда "Регион-10".
Фото: kstnews.kz
Дело о пропаже было зарегистрировано 15 января, мужчину искали полицейские, добровольцы и спасатели.
Ранее стало известно, что более 1360 без вести пропавших людей разыскали в Казахстане в 2024 году.
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