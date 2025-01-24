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Общество

В Костанайской области нашли тело пропавшего без ввести мужчины

Экспертиза, вещественные доказательства, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 07:21 Фото: Zakon.kz
Житель Костанайской области ушел из дома в селе Заречное 12 января и исчез, сообщает Zakon.kz.

О том, что 26-летний Сергей Безродный погиб, сообщили волонтеры поискового отряда "Регион-10".

Фото: kstnews.kz

Дело о пропаже было зарегистрировано 15 января, мужчину искали полицейские, добровольцы и спасатели.

Ранее стало известно, что более 1360 без вести пропавших людей разыскали в Казахстане в 2024 году.

Аксинья Титова
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