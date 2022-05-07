В Алматы опровергли информацию о бесплатных парковках на рынках

В связи с отзывом уведомлений о расторжении договоров передачи земельных участков под эксплуатацию городских парковок площадочные парковки рядом с рынками на Северном кольце продолжат свою работу в обычном режиме:

БЦ «Нурлы Тау»;

ТЦ «Барыс»;

ТЦ «Олжа»;

ТЦ «Адем»;

ТЦ «Арлан»/«Казына»;

ТЦ «Ялян»;

ТЦ «Алатау-1»;

ТЦ «Алатау-2»;

ТЦ «Болашак»;

ТЦ «Ак-Булак».

На перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взымается согласно действующему тарифу.