22:11 07.05.2022
В Алматы опровергли информацию о бесплатных парковках на рынках
Фото: Zakon.kz
Ранее в СМИ распространялась информация, что ряд парковочных зон около рынков станут бесплатными в Алматы с 7 мая. В компании «Парковки Алматы» опровергли это заявление, сообщает Zakon.kz.
В связи с отзывом уведомлений о расторжении договоров передачи земельных участков под эксплуатацию городских парковок площадочные парковки рядом с рынками на Северном кольце продолжат свою работу в обычном режиме:
БЦ «Нурлы Тау»;
ТЦ «Барыс»;
ТЦ «Олжа»;
ТЦ «Адем»;
ТЦ «Арлан»/«Казына»;
ТЦ «Ялян»;
ТЦ «Алатау-1»;
ТЦ «Алатау-2»;
ТЦ «Болашак»;
ТЦ «Ак-Булак».
На перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взымается согласно действующему тарифу.