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Законодательство РК
22:11 07.05.2022

В Алматы опровергли информацию о бесплатных парковках на рынках

Платный в Алматы, опровержение Фото: Zakon.kz
Ранее в СМИ распространялась информация, что ряд парковочных зон около рынков станут бесплатными в Алматы с 7 мая. В компании «Парковки Алматы» опровергли это заявление, сообщает Zakon.kz.

В связи с отзывом уведомлений о расторжении договоров передачи земельных участков под эксплуатацию городских парковок площадочные парковки рядом с рынками на Северном кольце продолжат свою работу в обычном режиме:

  • БЦ «Нурлы Тау»;

  • ТЦ «Барыс»;

  • ТЦ «Олжа»;

  • ТЦ «Адем»;

  • ТЦ «Арлан»/«Казына»;

  • ТЦ «Ялян»;

  • ТЦ «Алатау-1»;

  • ТЦ «Алатау-2»;

  • ТЦ «Болашак»;

  • ТЦ «Ак-Булак».

На перечисленных парковках площадочного типа плата за парковку взымается согласно действующему тарифу.

Константин Вноровский
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