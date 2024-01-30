Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане расширили перечень адресов с возможностью бесплатной парковки у дома

В Астане расширили перечень адресов с возможностью бесплатной парковки у дома Фото: astanapark.kz
Список парковочных зон в Астане, которыми могут бесплатно воспользоваться проживающие рядом горожане, дополнили, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ТОО "Парковочное пространство Астаны", в перечень включили более 50 новых адресов в разных районах столицы. Проверить, вошел ли ваш адрес в этот список, можно на сайте astanapark.kz в разделе "Резиденты". 

"После того как найдете в списке платную парковку по своему адресу, нужно оформить резидентский абонемент, который дает право бесплатно парковаться у дома. Оформить резидентский абонемент несложно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявление онлайн. Парковочный абонемент оформляется только на одну квартиру. Автомобиль резидента должен быть зарегистрирован в Астане с серией 01", – говорится в сообщении.

Отмечается, что резидентское парковочное разрешение в Астане уже оформили более 3000 человек. 

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Алматы ввели новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса.

Читайте также

В Казахстане в феврале будут продавать овощи из стабфондов по низким ценам
В Казахстане в феврале будут продавать овощи из стабфондов по низким ценам
В Семее наказали родителей школьников, сообщивших о террористах
В Семее наказали родителей школьников, сообщивших о террористах
Диана Абдуллаева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Астролог рассказала, для кого в ближайшие месяцы откроются большие возможности
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: