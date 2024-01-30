В Астане расширили перечень адресов с возможностью бесплатной парковки у дома

Список парковочных зон в Астане, которыми могут бесплатно воспользоваться проживающие рядом горожане, дополнили, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ТОО "Парковочное пространство Астаны", в перечень включили более 50 новых адресов в разных районах столицы. Проверить, вошел ли ваш адрес в этот список, можно на сайте astanapark.kz в разделе "Резиденты".

"После того как найдете в списке платную парковку по своему адресу, нужно оформить резидентский абонемент, который дает право бесплатно парковаться у дома. Оформить резидентский абонемент несложно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявление онлайн. Парковочный абонемент оформляется только на одну квартиру. Автомобиль резидента должен быть зарегистрирован в Астане с серией 01", – говорится в сообщении.

Отмечается, что резидентское парковочное разрешение в Астане уже оформили более 3000 человек.



Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Алматы ввели новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса.