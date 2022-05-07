Террористы убили одиннадцать египетских военнослужащих на Синае

Как передает ТАСС, террористы совершили атаку на водонасосную станцию в одном из районов Синая.

Отмечается, что сейчас военные окружили боевиков, пять террористов ранены.

Конфликт между армией Египта и террористами-исламистами на Синайском полуострове продолжается с 2011 года. В регионе периодически происходят теракты. Крупнейшими из них стали катастрофа российского самолета в 2015 году и теракт в мечети в Бир-эль-Абде в 2017 году.