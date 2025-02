Подросток убил двух женщин в супермаркете в Чехии

Как пишет портал Novinky.cz, женщин с ножевыми ранениями госпитализировали, однако спасти их не удалось.

В полицию обратились очевидцы произошедшего. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого, который пытался скрыться.

#BREAKING 🇨🇿Two women were killed in a knife attack at a shopping center in Hradec Kralove, Czech Republic, on Thursday. Police arrested a 16-year-old Czech suspect about one kilometer from the scene and found a knife nearby.



