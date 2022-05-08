СМИ: Франция планирует заменить российский газ биометаном к 2030 году

Как пишет газета The Independent, местные фермеры согласились с европейскими методами борьбы за независимость от энергоресурсов России и уже начинают работать над получением данного биотоплива. Которое получают их сельскохозяйственных отходов.

По мнению экспертов, фермерам стоит выращивать больше продукты питания в свете резкого роста цен на продовольствие вместо того, чтобы переводить сельскохозяйственные культуры ради газа.

И в то же время автор статьи отмечает, что небольшим газовым станциям, питающим сотни или тысячи хозяйств, вряд ли под силу быстро заменить поставки газа из России.

По расчетам представителей отрасли, в 2021 году биометан удовлетворял почти один процент потребностей Франции в газе, в 2022-м его доля предположительно вырастет до двух процентов, а к 2030 году — до 20%, что уже превышает объем закупок российского газа в 2021 году.