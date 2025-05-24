Во Франции подали несколько исков против Олимпиады-2030

Несколько судебных исков были поданы во Франции с целью добиться отмены проведения зимних Олимпийских игр 2030 года. Они должны пройти во Французских Альпах, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, исходящий от граждан иск направлен в административный суд Лиона с просьбой приостановить действие олимпийского контракта, который предусматривает создание олимпийской деревни в Бриансоне и ледового катка в Ницце.

Олимпиада во Французских Альпах должна пройти 1-17 февраля 2030 года.

"Против проведения Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах были поданы два судебных иска. Инициаторами обращений выступили гражданский коллектив JOP 2030, местные выборные должностные лица и Ассоциации по защите окружающей среды", – сообщил телеканал.

В число заявителей также вошли Лига по правам человека, Ассоциация по изучению и защите долины Сервьер (AESC) и депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Франсуа Куломм.

Также истцы обратились в Комитет ООН по соблюдению Орхусской конвенции, указывая на риски подготовительных работ к Олимпиаде для экологии и неоправданные финансовые затраты.

Противники Олимпиады требуют "ввести мораторий на специальные олимпийские законы" и организовать общественные дебаты по поводу проведения соревнований во Франции.

Ранее фанаты "МЮ" и "Тоттенхэма" устроили разборки перед финалом Лиги Европы.