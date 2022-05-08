Режим ЧС ввели в Красноярском крае РФ из-за пожаров

В пожарах на территории Красноярского края пострадали 19 человек, в больницу попали 14 жителей региона, в том числе шесть пожарных, сообщает РБК.

На данный момент произошло 272 пожара в 18 муниципальных образованиях края. Уничтожены или пострадали 518 жилых домов, 309 строений и 61 автомобиль.

Пожарные ликвидировали 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров и локализовали 77 пожаров на площади 16,4 тысячи квадратных метров. В тушении огня принимают участие 2007 сотрудников оперативных служб и 548 единиц техники.

В крае действует 21 лесной пожар на площади 957 га. По предварительным данным, большинство лесных пожаров произошли из-за перехода огня с земель иных категорий и неосторожного обращения местных жителей с огнем.

Накануне власти края ввели режим ЧС из-за пожаров и погодных условий. Сильный ветер со скоростью до 40 м/c вызвал крупные пожары на десяти территориях региона. По данным прокуратуры, пожары начались из-за возгорания сухой травы и замыкания электропроводки. Версию о замыкании ЛЭП и электрических подстанций подтвердил и Рослесхоз.

Во время пожаров погибли пять человек, в том числе два ребенка.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.