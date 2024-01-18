Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ после массовых беспорядков в городе Баймак, сообщает Zakon.kz.

По информации, опубликованной российским Следственным комитетом в официальном Telegram-канале, после массовых беспорядков в Баймаке (Башкортостан) возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ ("Организация и участие в массовых беспорядках"), а также ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Следственный комитет РФ сообщает, что в соцсетях и мессенджерах распространялись призывы к населению Башкортостана устроить протестную акцию возле Баймакского районного суда. Поводом для массовых беспорядков стал суд над блогером Фаилем Алчиновым, которого внесли в список террористов и экстремистов. Участники несогласованной акции протеста требовали освободить Алчинова. Они вступили в столкновения с полицией.

"В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов", – говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

По информации государственного информагентства РИА "Новости", блогера Фаиля Алчинова приговорили к четырем годам колонии за возбуждение ненависти и вражды. В апреле 2023 года на сходе в одном из сел он выступил с речью, в которой оскорблял кавказцев, армян и выходцев из стран Средней Азии.

Чтобы сдержать участников беспорядков, полиция Башкортостана применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По информации российского государственного информагентства ТАСС, в прокуратуре республики организовали горячую линию для тех, кто пострадал в результате столкновений в Баймаке.

Ранее в Индонезии произошли массовые беспорядки из-за концерта рок-группы Coldplay.