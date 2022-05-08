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10:20 08.05.2022

Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

президент Ассоциации легкой промышленности РК Фото: Казахстанский пресс-клуб
Любовь Худова посвятила всю свою жизнь легкой промышленности. Она занимала должность председателя правления ассоциации с 2003 года, сообщает Zakon.kz.

На 76-м году жизни скончалась президент Ассоциации легкой промышленности Любовь Худова. Об этом в Facebook сообщила замдиректора Палаты предпринимателей Алматы Акеркин Эралиева.

Любовь Николаевна была патриотом текстильной промышленности, учителем многих поколений, лидером швейной отрасли. Она была очень порядочным, честным, справедливым человеком и профессионалом.Акеркин Эралиева

Любовь Худова родилась 28 ноября 1946 года в городе Мары (Туркменистан).

Окончила механико-технологический факультет Ташкентского текстильного института по специальности «инженер-технолог трикотажного производства». Кандидат технических наук.

Трудовой стаж:

  • С 1969 года – главный специалист института «Казгипротехнолегпром».

  • С 1976 года – аспирантка Ленинградского института текстильной и легкой промышленности.

  • С 1979 года – заведующая трикотажной лабораторией института «Казгипротехнолегпром».

  • С 1981 года – главный инженер института «Казгипротехнолегпром».

  • С 1988 года – доцент кафедры «Технология трикотажа, ткани и пряжи» Алматинского технологического института.

  • С 1995 года – заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа сервиса гражданской авиации.

  • С 1997 года – вице-президент по науке Академии моды «Сымбат».

  • С 1998 года – ректор Университета бизнеса моды «Сымбат».

  • С 1999 года – исполнительный директор Ассоциации предприятий легкой промышленности РК.

  • С 2003 года по настоящее время – председатель правления Ассоциации предприятий легкой промышленности РК.

Данияр Кунафин
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