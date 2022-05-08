Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
На 76-м году жизни скончалась президент Ассоциации легкой промышленности Любовь Худова. Об этом в Facebook сообщила замдиректора Палаты предпринимателей Алматы Акеркин Эралиева.
Любовь Николаевна была патриотом текстильной промышленности, учителем многих поколений, лидером швейной отрасли. Она была очень порядочным, честным, справедливым человеком и профессионалом.Акеркин Эралиева
Любовь Худова родилась 28 ноября 1946 года в городе Мары (Туркменистан).
Окончила механико-технологический факультет Ташкентского текстильного института по специальности «инженер-технолог трикотажного производства». Кандидат технических наук.
Трудовой стаж:
С 1969 года – главный специалист института «Казгипротехнолегпром».
С 1976 года – аспирантка Ленинградского института текстильной и легкой промышленности.
С 1979 года – заведующая трикотажной лабораторией института «Казгипротехнолегпром».
С 1981 года – главный инженер института «Казгипротехнолегпром».
С 1988 года – доцент кафедры «Технология трикотажа, ткани и пряжи» Алматинского технологического института.
С 1995 года – заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа сервиса гражданской авиации.
С 1997 года – вице-президент по науке Академии моды «Сымбат».
С 1998 года – ректор Университета бизнеса моды «Сымбат».
С 1999 года – исполнительный директор Ассоциации предприятий легкой промышленности РК.
С 2003 года по настоящее время – председатель правления Ассоциации предприятий легкой промышленности РК.