Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

На 76-м году жизни скончалась президент Ассоциации легкой промышленности Любовь Худова. Об этом в Facebook сообщила замдиректора Палаты предпринимателей Алматы Акеркин Эралиева.

Любовь Худова родилась 28 ноября 1946 года в городе Мары (Туркменистан).

Окончила механико-технологический факультет Ташкентского текстильного института по специальности «инженер-технолог трикотажного производства». Кандидат технических наук.

Трудовой стаж:

С 1969 года – главный специалист института «Казгипротехнолегпром».

С 1976 года – аспирантка Ленинградского института текстильной и легкой промышленности.

С 1979 года – заведующая трикотажной лабораторией института «Казгипротехнолегпром».

С 1981 года – главный инженер института «Казгипротехнолегпром».

С 1988 года – доцент кафедры «Технология трикотажа, ткани и пряжи» Алматинского технологического института.

С 1995 года – заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа сервиса гражданской авиации.

С 1997 года – вице-президент по науке Академии моды «Сымбат».

С 1998 года – ректор Университета бизнеса моды «Сымбат».

С 1999 года – исполнительный директор Ассоциации предприятий легкой промышленности РК.