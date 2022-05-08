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13:07 08.05.2022

Бивол согласился на реванш с Альваресом

Альваренс реванш Бивол Фото: Instagram/bivol_d
8 мая Бивол девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает Zakon.kz.

Россиянин Дмитрий Бивол заявил, что готов провести реванш с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает RT.

Нет проблем, давайте поговорим о реванше. Сегодняшний бой я хотел для себя без всяких условий, но для реванша мне нужны новые условия. Конечно, этот поединок будет.Дмитрий Бивол

8 мая Бивол девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Альварес сенсационно проиграл Биволу

31-летний российский боксер на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счетом 115:113.

За свою профессиональную карьеру Бивол провел 20 боев, в каждом из которых одержал победу (11 – нокаутом). В активе Альвареса 57 побед (39 – досрочно), две ничьих и одно поражение.

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