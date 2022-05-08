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10:59 08.05.2022

Альварес сенсационно проиграл Биволу

Бокс Победа Бивола Фото: Instagram/bivol_d
В Лас-Вегасе (США) прошел бой непобежденного чемпиона по версии WBA из России Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), сообщает Zakon.kz.

Победу единогласным решением судей одержал российский боксер, который доминировал на протяжении всех 12 раундов.

Для российского чемпиона эта победа стала 20-й в его карьере, он пока идет без поражений. Мексиканец проиграл второй раз в профессиональной карьере.

После поединка Дмитрий Бивол обещал матч-реванш. Таким образом, долгожданный бой Головкин – Альварес в сентябре может сорваться.

Но, с другой стороны, Канело проиграл Биволу, что не согласовано с условием трилогии Головкин – Канело.

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