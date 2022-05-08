Альварес сенсационно проиграл Биволу

Победу единогласным решением судей одержал российский боксер, который доминировал на протяжении всех 12 раундов.

Для российского чемпиона эта победа стала 20-й в его карьере, он пока идет без поражений. Мексиканец проиграл второй раз в профессиональной карьере.

После поединка Дмитрий Бивол обещал матч-реванш. Таким образом, долгожданный бой Головкин – Альварес в сентябре может сорваться.

Но, с другой стороны, Канело проиграл Биволу, что не согласовано с условием трилогии Головкин – Канело.

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