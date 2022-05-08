Власти Шанхая ослабили карантин в некоторых районах города

Власти Шанхая, которые уже больше месяца принимают жесткие меры для борьбы с распространением COVID-19, постепенно начали ослаблять карантин в некоторых районах, в основном, на окраине города, сообщает ТАСС.

Однако бессрочный локдаун мегаполиса продолжается. Последние официальные статистические данные свидетельствуют о том, что большая часть жителей Шанхая все еще не может покинуть территорию своих жилых комплексов. Они остаются на карантине.

Нормальная жизнь в городе фактически парализована с середины марта, когда началось массовое закрытие ЖК для тестирования населения на коронавирус.

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К концу марта почти все жители прошли тесты и побывали на карантине от нескольких дней до одной недели.

В тех жилых комплексах, где были выявлены случаи COVID-19, жители остались на домашнем карантине, в режим которого с 28 марта была полностью переведена восточная часть мегаполиса, а с 1 апреля – и все остальные районы города с населением порядка 25 млн человек.

Никто не мог предположить, что все население крупнейшего китайского города и одного из важнейших торгово-экономических и финансовых центров страны поместят на бессрочный карантин, а также закроют все магазины, включая продуктовые, а электронные торговые площадки окажутся бесполезными из-за нарушенных цепочек поставок и сложностей с доставкой, которая первые несколько недель карантина фактически не работала.

Через почти полтора месяца власти города отчитались перед гражданами о достижении значительных успехов в борьбе с распространением вируса, заявив, что ситуация находится под контролем.

Главным успехом была названа нулевая динамика в отдельных районах города и как следствие – некоторое смягчение в них карантинных мер для населения. Речь идет о семи из шестнадцати районов мегаполиса: Фэнсянь, Цзиньшань, Чунмин, Цинпу, Сунцзян, Путо и Цзядин. Определенные послабления получили также отдельные улицы в новом районе Пудун.

Согласно установленным правилам, в настоящее время покинуть территорию ЖК или офиса могут только те, кто проживает в вышеуказанных семи районах города в профилактических зонах.

Пример Шанхая в практике борьбы Китая с распространением коронавируса выбивается из общей картины, особенно в условиях, когда мир постепенно смягчает антиковидные ограничения на фоне распространения штамма «Омикрон», который, как показывает статистика, чаще всего протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме.