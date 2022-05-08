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14:29 08.05.2022

Головкин поздравил Бивола с победой над Канело

Головкин Бивол Канело Фото: Twitter/GGGBoxing
Сразу после боя Канело потребовал реванша. Российский боксер согласился. Реванш между боксерами поставил под угрозу проведение трилогии Головкин – Альварес, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) с победой в поединке против мексиканского боксера Сауля Канело Альвареса (57-2-2, 39 КО).

Свою реакцию на результат боя Головкин опубликовал в Twitter.

Поздравляю с победой, Бивол. Все четко, так держать! – написал Головкин.

Дмитрий Бивол одержал победу над Саулем Канело Альваресом единогласным решением судей. Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

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Сразу после боя Канело потребовал реванша. Российский боксер согласился. Реванш между боксерами поставил под угрозу проведение трилогии Головкин – Альварес в сентябре 2022 года.

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