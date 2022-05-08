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15:16 08.05.2022

Туристов в Боровом оштрафовали за разведение костра

курорт Боровое пожар костры Фото: Zakon.kz
Система «Smart National Park Burabay» помогла предотвратить вероятный пожар в национальном парке. Костер потушили инспекторы Боровского лесничества, сообщает Zakon.kz.

8 мая около 01:00 три туриста решили развести костер на горе Синюха. Система «Smart National Park Burabay» выявила нарушителей, сообщили в пресс-службе курорта.

Туристов спустили с горы и оштрафовали на 100 МРП.

Смарт-система была внедрена в 2020 году, она помогает следить за пожарной безопасностью по периметру парка, а это более 129 тысяч га.

Раньше пожарные выезжали по сигналу очевидцев, тратя время на поиск места происшествия.

Более 10 видеокамер с тепловизорами установлены на специальных сторожевых вышках высотой в 30 метров. Камера обеспечена системой раннего обнаружения лесных пожаров и двигается по кругу, и в каждом обороте делает множество фотографий, затем выделяет опасные места красным контуром и посылает сигнал на пульт Центра оперативного управления.

Сотрудники национального парка вновь призвали гостей и жителей курорта соблюдать правила пожарной безопасности.

Данияр Кунафин
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