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Трогательное прощание лебедей с озером сняли на видео в Боровом

лебеди трогательно простились с озером Боровое, где провели лето, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 19:27 Фото: pixabay
Трогательный момент прощания пары лебедей-кликунов с озером Боровое перед отлетом в теплые края удалось снять государственному инспектору Боровского лесничества ГНПП "Бурабай" Даурену Нуртазину, сообщает Zakon.kz.

Видео было снято на рассвете. Ролик опубликовали в Instagram.

"Лебедь-кликун – одна из самых крупных водоплавающих птиц, известная своим величественным полетом и громким криком в полете. Отсюда и название. Гнездятся кликуны на берегах крупных озер, покрытых густыми зарослями. В конце сентября – начале ноября эти прекрасные птицы покидают озера нацпарка и в поисках комфортных условий для зимовки преодолевают не одну тысячу километров. Зимуют лебеди-кликуны на Каспии, на водоемах Китая или на севере Средиземного моря", – подписали пост представители лесничества.

Лебеди-кликуны – птицы перелетные и, к тому же, моногамные: пару они образуют на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области мужчина держал во дворе льва и редких птиц.

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