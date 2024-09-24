Трогательное прощание лебедей с озером сняли на видео в Боровом
Фото: pixabay
Трогательный момент прощания пары лебедей-кликунов с озером Боровое перед отлетом в теплые края удалось снять государственному инспектору Боровского лесничества ГНПП "Бурабай" Даурену Нуртазину, сообщает Zakon.kz.
Видео было снято на рассвете. Ролик опубликовали в Instagram.
"Лебедь-кликун – одна из самых крупных водоплавающих птиц, известная своим величественным полетом и громким криком в полете. Отсюда и название. Гнездятся кликуны на берегах крупных озер, покрытых густыми зарослями. В конце сентября – начале ноября эти прекрасные птицы покидают озера нацпарка и в поисках комфортных условий для зимовки преодолевают не одну тысячу километров. Зимуют лебеди-кликуны на Каспии, на водоемах Китая или на севере Средиземного моря", – подписали пост представители лесничества.
Лебеди-кликуны – птицы перелетные и, к тому же, моногамные: пару они образуют на всю жизнь.
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