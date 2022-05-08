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15:49 08.05.2022

Путин поздравил Токаева с 77-й годовщиной Победы в ВОВ

президент России Фото: kremlin.ru
Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам стран по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Кремля.

В числе адресатов – граждане Казахстана и президент Касым-Жомарт Токаев.

Также телеграммы были направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Помимо этого, поздравления были направлены народам Грузии и Украины.

Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, Путин передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долголетия.

Данияр Кунафин
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