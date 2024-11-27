Это наша общая Победа: Путин пригласил Токаева в Москву на 80-ю годовщину Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева на предновогоднюю неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург, а также в Москву в мае 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Путин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием на казахской земле.

"Спасибо вам большое. Мы и дружим, и поддерживаем отношения деловые, все развивается самым динамичным образом. Мы в постоянном контакте. Очень рассчитываю увидеть вас в конце года на неформальной предновогодней встрече в Петербурге в рамках СНГ. И, конечно, жду вас на юбилейных торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа", – отметил Владимир Путин.

Он высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений и вкратце остановился на повестке своего государственного визита в Казахстан.

"Действительно, к сегодняшним переговорам подготовлен целый ряд документов. Это и Совместное заявление, и целый пакет по различным направлениям нашей деятельности. Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана. Торговый оборот растет, за прошлый год он был почти 28,5 млрд долларов. Накопленные инвестиции в казахстанскую экономику достигли 13 млрд долларов. Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданского общества, образования, науки и культуры. Достаточно сказать, что у нас обучается самое большое количество иностранных студентов именно из Казахстана. И межрегиональное сотрудничество развивается очень успешно. Сегодня как раз проходит в Уфе очередное мероприятие. Я хочу поблагодарить Вас за внимание, которое Вы уделяете развитию российско-казахстанских связей. Мы чувствуем внимание президента Казахстана к этой важнейшей для нас работе. Рассматриваем Казахстан как нашего надежного друга и ближайшего союзника", – сказал президент России.

В ходе переговоров главы государств обсудили перспективы развития взаимодействия в таких сферах, как промышленная кооперация, энергетика, нефтегазовая промышленность, транзит энергоресурсов, машиностроение, транспорт и логистика, финансы, экология и водная политика, образование, наука и культурно-гуманитарные связи.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 27 ноября прилетел в Астану.

Статью президента Казахстана опубликовали в газете "Известия", а публикация президента России вышла на страницах "Казахстанской правды".

Позже Токаев в беседе с Путиным высказался о его интервью в преддверии визита в Казахстан.

27 ноября состоялись переговоры Токаева с Путиным в узком составе.

