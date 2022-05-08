Двое детей утонули в Мангистауской области после сильного дождя

Двое детей утонули в заполненной водой выгребной яме туалета, передает mangystaumedia.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Дождевая вода заполнила выгребную яму, вырытую для туалета рядом с частным домом. Двое ребят, 2008 и 2012 годов рождения, шедших к дому дедушки с бабушкой, попали в нее и не смогли выбраться.

В ДЧС области просят жителей не оставлять детей без присмотра, а также закрывать колодцы и арыки.