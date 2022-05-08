Канело заявил, что не проиграл бой с Биволом

В интервью изданию DAZN он подвел собственные итоги боя.

Я выиграл бой. Я думаю, возможно, может быть, я проиграл четыре или пять раундов. Но я определенно не проиграл бой. Думаю, я немного устал к финальным раундам. Но я чувствовал себя хорошо. Не думаю, что я проиграл. Может быть, несколько раундов. Возможно, вес был небольшой проблемой. Из-за этого я не чувствовал себя на сто процентов во время боя. Сауль Канело Альварес

Впрочем, сразу после боя Канело назвал Бивола великим чемпионом, добавив, что нет смысла искать оправдание его поражению.

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Победа над Канело стала для Бивола двадцатой в карьере. Россиянин еще не потерпел ни одного поражения. Альварес, в свою очередь, проиграл всего лишь второй раз в карьере – первым, кто нанес ему поражение, был легендарный американский боксер Флойд Мейвезер. Всего у мексиканца 57 побед.

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