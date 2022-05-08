16:25 08.05.2022
Бивол извинился перед промоутером Канело за срыв третьего боя с Головкиным
Фото: Instagram/daznboxing
После победы над мексиканцем Саулем Канело Альваресом чемпион мира WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол обратился к его промоутеру Эдди Хирну, сообщает Zakon.kz.
Бивол в третий раз защитил пояс WBA Super и с улыбкой извинился за срыв трилогии Канело с Головкиным.
Эдди Хирн, извини, что сорвал планы Канело по третьему бою с Головкиным. Я сохранил этот пояс. Спасибо большое, Канело, за бой! Я очень уважаю его, он великий чемпион. Чемпион мира по боксу по версии WBA Super Дмитрий Бивол
Действующий чемпион мира по версиям IBF, IBO и WBA Super в среднем весе, соперник Альвареса в 2017 и 2018 годах казахстанец Геннадий Головкин одним из первых поздравил россиянина с победой.
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После боя Альварес заявил, что хочет провести реванш. Бивол ответил, что согласится на своих условиях.
Бивол нанес Альваресу второе поражение в карьере и первое за девять лет (предыдущим обидчиком мексиканца был Флойд Мэйуэзер-младший).
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